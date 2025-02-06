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СМИ: США депортировали 104 граждан Индии на военном самолете

СМИ: США депортировали 104 граждан Индии на военном самолете Соединенные Штаты депортировали в Индию более сотни нелегальных мигрантов, доставив их в город Амритсар на борту американского военного самолета.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 12:07
СМИ: США депортировали 104 граждан Индии на военном самолете

Соединенные Штаты депортировали в Индию более сотни нелегальных мигрантов, доставив их в город Амритсар на борту американского военного самолета.

Как передает Report со ссылкой на CNN, представители властей штата Пенджаб уточнили, что на военном самолете C-17 прибыло не менее 104 граждан Индии.

Среди депортированных преобладали выходцы из штатов Гуджарат, Махараштра и Пенджаб.

Полет, согласно информации от неназванного американского чиновника, стал самым дальним в рамках использования военно-транспортных средств для подобных операций.

Несколько дней назад сообщалось о депортации более 200 граждан Индии. По данным источников, это был первый из "многих рейсов", которые будут организованы для депортации индийцев, нарушивших правила пребывания в США.

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Версия на английском языке US military aircraft transports 104 deported people to India
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ 104 Hindistan vətəndaşını deportasiya edib

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