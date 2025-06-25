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СМИ: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия

СМИ: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия СМИ: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия
Другие страны
25 июня 2025 г. 13:23
СМИ: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия

Администрация президента США Дональда Трампа дала израильским властям понять, что у Израиля будет возможность ответить так, как он посчитает нужным, если Иран нарушит перемирие.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Washington Post.

"В рамках соглашения <...> власти США довели до Израиля молчаливое понимание того, что у израильской стороны будет свобода действий по ответу на нарушение перемирия с иранской стороны", - пишет газета со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Во вторник после заключения перемирия израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.

После этого Трамп выразил недовольство обеими странами, а также призвал Израиль не бомбить Иран в ответ на удары. Позже он поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его не нарушать заключенное ранее перемирие с Тегераном. После этого Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары, атаковав только радар недалеко от Тегерана.

В ночь на вторник Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ İranın atəşkəsi pozduğu təqdirdə İsrailə sərbəst hərəkət etmək azadlığı verib

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