СМИ: США дадут союзникам в Восточной Европе гранты для покупки оружия

США приняли решение дать своим союзникам в Восточной Европе гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.

США приняли решение дать своим союзникам в Восточной Европе гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.

Как сообщает Report , об этом пишет издание Politico.

В статье отмечается, что Соединенные Штаты переходят от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО.

Издание также пишет, что государства Восточной Европы будут и дальше избавляться от запасов советской техники, передавая их Киеву.

Напомним, что 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство предоставит Украине и ее 18 соседям 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования.