СМИ: США дадут союзникам в Восточной Европе гранты для покупки оружия

США приняли решение дать своим союзникам в Восточной Европе гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.
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В статье отмечается, что Соединенные Штаты переходят от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО.
Издание также пишет, что государства Восточной Европы будут и дальше избавляться от запасов советской техники, передавая их Киеву.
Напомним, что 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство предоставит Украине и ее 18 соседям 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования.