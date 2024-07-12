СМИ: Спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США выделяют средства на поддержку ее членов, призвавших президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США выделяют средства на поддержку ее членов, призвавших президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

Ранее отмечалось, что почти сразу после окончания резонансной пресс-конференции на саммите НАТО, где лидер США допустил серьезные оговорки, к растущему списку конгрессменов, призывающих его отказаться от участия в президентской гонке, присоединились еще как минимум три демократа из палаты представителей.

"Основатель Galaxy Digital LP Майк Новограц и продюссер Эндрю Джареки – два спонсора, выделившие пожертвование в 2 миллиона доллара демократам, призывающим президента Джо Байдена отказаться от выдвижения (в президенты) от партии", - говорится в сообщении.

Поступившее пожертвование – еще одно подтверждение, что спонсоры демократов перераспределяют средства и прекращают вкладываться в кампанию американского президента. По словам одного из организаторов сборов для демократов, крупные спонсоры фактически заморозили пожертвования Байдену и вместо этого стремятся вложить деньги в предвыборные кампании в конгресс США, где демократы еще могут победить.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.