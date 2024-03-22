СМИ: Спикера Палаты представителей США хотят отстранить от должности

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) подала ходатайство об отстранении своего однопартийца Майка Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) подала ходатайство об отстранении своего однопартийца Майка Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на свои источники.

Тейлор-Грин подвергла критике решение спикера вынести на голосование законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября) в размере примерно $1,2 трлн. Таким образом, политик предложила провести голосование по вопросу об отстранении Джонсона от его должности. Как отмечает газета Politico, предложение Тейлор позволит провести голосование по вопросу о доверии к спикеру, поскольку консерваторы в нижней палате выражают недовольство тем, что республиканец из Луизианы принял предложенное демократами соглашение по финансированию правительства.

Законодатель подтвердила журналистам эту информацию. "Я сегодня подала ходатайство об отстранении спикера. Но это больше похоже на предупреждение, чем на уведомление об увольнении. Я не хочу причинять боль нашей фракции и ввергать Палату представителей в хаос. Нам надо не торопиться, а просто поискать нового спикера, который будет поддерживать республиканцев и наше республиканское большинство, а не демократов", - сказала она.

При этом законодатель не воспользовалась правом "привилегированной резолюции", что позволило бы провести голосование в течение двух рабочих дней. Ходатайство будет передано в профильный комитет, где оно, скорее всего, будет заблокировано. Члены Палаты представителей уходят на двухнедельный перерыв и не смогут рассмотреть данное ходатайство до возвращения.