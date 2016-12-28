СМИ: Спецслужбы США опасаются массовых беспорядков в Вашингтоне на инаугурации Трампа

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обеспечения безопасности во время инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне может стать сложнейшей операцией в современной истории, считают американские спецслужбы и полиция.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, на данный момент соответствующие силовые структуры усиленно готовятся к предотвращению возможных столкновений между сторонниками Трампа и недовольными исходом выборов в США американцами.

По сведениям источников издания, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа и возможно, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против заявленной политики новоизбранного президента.

"Я не могу представить более сложной с точки зрения обеспечения безопасности инаугурации, чем предстоящая", - заявил экс- министр национальной безопасности США Майкл Чертоффа.

Отметим, что 20 января 2017 года в Вашингтоне на Капитолийском холме, у здания Конгресса пройдет церемония инаугурации 45-го президента США.