​СМИ: Спецслужбы предупредили о возможных терактах в Бельгии и Франции

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Бельгийские спецслужбы предупредили об отправке из Сирии в Европу группы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые планируют совершить нападения в Бельгии и Франции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Выдержки из соответствующего письма, разосланного во все правоохранительные органы страны, опубликовала в среду газета La Derniere Heure.

"Боевики ИГ, предположительно, покинули Сирию около полутора недель назад, чтобы добраться через Турцию и Грецию без документов в Европу. Эти люди могут разделиться на две части: одни направятся в Бельгию, а другие - во Францию, чтобы совершать нападения небольшими группами по два человека. По имеющимся разведданным, они уже могли заполучить необходимое вооружение и их действия будут неизбежны", - говорится в уведомлении спецслужб.