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    СМИ: Спецслужбы потеряли след главного подозреваемого в терактах в Париже

    По данным разведки, следующей целью террористов может стать Великобритания

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Европейские спецслужбы потеряли след главного подозреваемого в терактах в Париже Салаха Абдеслама, объявленного в международный розыск. Как сообщает Report, об этом передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в силовых структурах.

    По словам источника, европейские спецслужбы не имеют никаких предположений относительно того, где находится Абдеслам. Он отметил, что во время терактов в Париже террорист проявил малодушие и не смог себя взорвать. "Он был сильно напуган, когда попросил своих друзей в Брюсселе приехать и забрать его в ту ночь из Парижа", — сказал собеседник телеканала.

    По мнению источника, после этого «Исламское государство» (ИГ) может не принять Абдеслама обратно в свои ряды, даже если он доберется до Сирии.

    Кроме того, как отмечает чиновник, данные разведки свидетельствуют о том, что следующей целью террористов может стать Великобритания, самолеты которой начали наносить воздушные удары по объектам ИГ в Сирии.

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