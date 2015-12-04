СМИ: Спецслужбы потеряли след главного подозреваемого в терактах в Париже

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Европейские спецслужбы потеряли след главного подозреваемого в терактах в Париже Салаха Абдеслама, объявленного в международный розыск. Как сообщает Report, об этом передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в силовых структурах.

По словам источника, европейские спецслужбы не имеют никаких предположений относительно того, где находится Абдеслам. Он отметил, что во время терактов в Париже террорист проявил малодушие и не смог себя взорвать. "Он был сильно напуган, когда попросил своих друзей в Брюсселе приехать и забрать его в ту ночь из Парижа", — сказал собеседник телеканала.

По мнению источника, после этого «Исламское государство» (ИГ) может не принять Абдеслама обратно в свои ряды, даже если он доберется до Сирии.

Кроме того, как отмечает чиновник, данные разведки свидетельствуют о том, что следующей целью террористов может стать Великобритания, самолеты которой начали наносить воздушные удары по объектам ИГ в Сирии.