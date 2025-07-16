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СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека

СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека
Другие страны
16 июля 2025 г. 10:43
СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека

В Кыргызыстане спецслужбы задержали вице-мэр Бишкека по вопросам транспорта и строительства Жамалбека Ырсалиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Согласно источнику, Ырсалиев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны. Вместе с ним задержаны еще несколько чиновников столичного муниципалитета.

В чем подозревают вице-мэра и других задержанных пока неизвестно.

Ырсалиев курирует вопросы транспорта и ремонта дорог.

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время обхода в селе Пригородном раскритиковал мэра столицы Айбека Джунушалиева, а одного из чиновников задержали на месте.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qırğızıstan xüsusi xidmət orqanları Bişkek merinin müavinini saxlayıb

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