СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека

СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека

В Кыргызыстане спецслужбы задержали вице-мэр Бишкека по вопросам транспорта и строительства Жамалбека Ырсалиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Согласно источнику, Ырсалиев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны. Вместе с ним задержаны еще несколько чиновников столичного муниципалитета.

В чем подозревают вице-мэра и других задержанных пока неизвестно.

Ырсалиев курирует вопросы транспорта и ремонта дорог.

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время обхода в селе Пригородном раскритиковал мэра столицы Айбека Джунушалиева, а одного из чиновников задержали на месте.