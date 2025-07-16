СМИ: Спецслужбы Кыргызстана задержали вице-мэра Бишкека

В Кыргызыстане спецслужбы задержали вице-мэр Бишкека по вопросам транспорта и строительства Жамалбека Ырсалиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.
Согласно источнику, Ырсалиев задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны. Вместе с ним задержаны еще несколько чиновников столичного муниципалитета.
В чем подозревают вице-мэра и других задержанных пока неизвестно.
Ырсалиев курирует вопросы транспорта и ремонта дорог.
Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время обхода в селе Пригородном раскритиковал мэра столицы Айбека Джунушалиева, а одного из чиновников задержали на месте.