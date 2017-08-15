СМИ: Спецслужбы Израиля обсудят в США соглашение о прекращении огня на юге Сирии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Израильская делегация во главе с руководителем внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэном и шефом военной разведки АМАН Герцлем Халеви обсудят на этой неделе в Вашингтоне условия соглашения о прекращении огня на юге Сирии, передает Report со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Издание отмечает, что израильская делегация "попытается убедить Белый дом, что соглашение о прекращении огня должно быть изменено с тем, чтобы не допустить закрепления в Сирии иранских сил, "Хезболлах" и других шиитских группировок".

В рамках визита в Вашингтон израильские представители намерены провести встречи с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и cпецпредставителем администрации США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом.

В канцелярии премьер-министра Израиля назвали предстоящие консультации как "рутинными переговорами между Израилем и США по вопросам безопасности".