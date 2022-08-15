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СМИ: Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами гражданами под предлогом защиты

СМИ: Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами гражданами под предлогом защиты Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан под предлогом защиты национальной безопасности, при этом правительство приняло законы, запрещающие какой-либо демократический контроль за спецслужбами.
Другие страны
15 августа 2022 г. 06:52
СМИ: Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами гражданами под предлогом защиты

Спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами граждан под предлогом защиты национальной безопасности, при этом правительство приняло законы, запрещающие какой-либо демократический контроль за спецслужбами.

Как передает Report, об этом пишет газета Documento.

По данным издания, в Греции произошел политический скандал после того, как компетентные службы Европарламента сообщили о попытке прослушивания мобильного телефона евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса. Кроме того, прослушивался и телефон журналиста Танасиса Кукакиса.

После инцидента в отставку отправили начальника разведслужбы Греции EYP Панайотиса Контолеона и генерального секретаря премьера Григорис Димитриадис.

По данным издания, с 2020 года, когда прокурор Василики Влаху была назначена куратором EYP, было подписано около 30 тысяч запросов о слежке за гражданами.

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