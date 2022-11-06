О нас

СМИ: Спецслужбы Греции прослушивали экс-премьера, главу МИД и других политиков

СМИ: Спецслужбы Греции прослушивали экс-премьера, главу МИД и других политиков Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы страны для слежки за десятками людей, в том числе за потенциальными политическими оппонентами, министрами, журналистами и бизнесменами.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 22:09
СМИ: Спецслужбы Греции прослушивали экс-премьера, главу МИД и других политиков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы страны для слежки за десятками людей, в том числе за потенциальными политическими оппонентами, министрами, журналистами и бизнесменами.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Documento.

По информации издания в "списке Мицотакиса" значатся 33 фамилии людей, прослушиваемых под предлогом национальной безопасности.

Отмечается, что слежка осуществлялась за бывшим премьер-министром Антонисом Самарасом, нынешними членами кабинета министров и многими другими политиками, журналистами и влиятельными личностями.

"Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", — говорится в статье.

Авторы издания также заявили, что слежка велась через вредоносную программу Predator.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Yunanıstan kəşfiyyatı keçmiş nazirləri qanunsuz dinləyirmiş

Другие новости из категории

СДП Германии призвала к расширению санкций в отношении Ирана
СДП Германии призвала к расширению санкций в отношении Ирана
6 ноября 2022 г. 20:28
Число погибших при падении самолета в озеро Виктория в Танзании возросло до 19
Число погибших при падении самолета в озеро Виктория в Танзании возросло до 19
6 ноября 2022 г. 19:48
СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией
СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией
6 ноября 2022 г. 19:06
Глава ЕК пообещала представить план помощи Украине на €18 млрд
Глава ЕК пообещала представить план помощи Украине на €18 млрд
6 ноября 2022 г. 18:32
В Сеуле поезд сошел с рельсов
В Сеуле поезд сошел с рельсов
6 ноября 2022 г. 17:59
В ООН заявили, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений
В ООН заявили, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений
6 ноября 2022 г. 17:46
Талибы арестовали брата экс-президента Афганистана Карзая
Талибы арестовали брата экс-президента Афганистана Карзая
6 ноября 2022 г. 16:59
В Израиле подтвердили, что консультации по кабмину начнутся 9 ноября
В Израиле подтвердили, что консультации по кабмину начнутся 9 ноября
6 ноября 2022 г. 16:39
Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая
Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая
6 ноября 2022 г. 15:58
В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО
В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО
6 ноября 2022 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi