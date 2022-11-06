СМИ: Спецслужбы Греции прослушивали экс-премьера, главу МИД и других политиков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы страны для слежки за десятками людей, в том числе за потенциальными политическими оппонентами, министрами, журналистами и бизнесменами.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы страны для слежки за десятками людей, в том числе за потенциальными политическими оппонентами, министрами, журналистами и бизнесменами.

Как передает Report , об этом сообщает местное издание Documento.

По информации издания в "списке Мицотакиса" значатся 33 фамилии людей, прослушиваемых под предлогом национальной безопасности.

Отмечается, что слежка осуществлялась за бывшим премьер-министром Антонисом Самарасом, нынешними членами кабинета министров и многими другими политиками, журналистами и влиятельными личностями.

"Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", — говорится в статье.

Авторы издания также заявили, что слежка велась через вредоносную программу Predator.