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СМИ: Спецпрокурор выразил сомнение в компетентности Байдена в связи с его возрастом

СМИ: Спецпрокурор выразил сомнение в компетентности Байдена в связи с его возрастом Спецпрокурор Роберт Хёр в своем докладе, который был сделан по итогам пятичасового интервью с президентом США Джо Байденом, выразил сомнение в компетентности хозяина Белого дома в связи с его возрастом и состоянием здоровья.
Другие страны
12 марта 2024 г. 20:11
СМИ: Спецпрокурор выразил сомнение в компетентности Байдена в связи с его возрастом

Спецпрокурор Роберт Хёр в своем докладе, который был сделан по итогам пятичасового интервью с президентом США Джо Байденом, выразил сомнение в компетентности хозяина Белого дома в связи с его возрастом и состоянием здоровья.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Агентство ознакомилось со стенограммой интервью с Байденом, которое было передано Конгрессу за несколько часов до выступления Хёра перед юридическим комитетом Палаты представителей, намеченного на 12 марта.

Как отмечает AP, Байден неоднократно говорил спецпрокурору, что он никогда не собирался хранить секретную информацию после ухода с поста вице-президента. Вместе с тем, в ходе интервью президент "иногда нечетко определял даты и говорил, что не знаком с бумажным следом некоторых секретных документов, с которыми он работал".

Между тем Хёр пришел к выводу, что Байдену "не должны предъявляться уголовные обвинения в связи с неправильным обращением с документами", а также поставил под сомнение компетентность президента в связи с его возрастом.

Отметим, 12 марта Хёр выступит на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

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