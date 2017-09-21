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    Спецпрокурор США запросил у Белого дома документы по деятельности Трампа

    Спецпрокурор США запросил документы по отставке помощника президента США по национальной безопасности© "Reuters"

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США по расследованию "вмешательства России" Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы, связанные с рядом действий Дональда Трампа на посту американского президента.

    Как сообщает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

    В последние недели Мюллер отправил запросы по 13 направлениям, в которых следователям нужна дополнительная информация. Позднее также было направлено ещё несколько запросов по полезным для следствия документам.

    Отмечается, что один из запросов касается встречи Трампа в Овальном кабинете Белого дома с российскими представителями на следующий день после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

    "В тот день президент встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком и другими официальными лицами", — пишет газета.

    Кроме того, спецпрокурор США запросил документы об обстоятельствах отставки помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

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