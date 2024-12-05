СМИ: Спецпосланник Трампа намерен добиться прекращения огня в Газе до инаугурации

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля.

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф встретился с премьер-министрами Катара и Израиля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, Уиткофф намерен добиться сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников до инаугурации следующего американского лидера 20 января 2025 года.

Спецпосланник посетил Катар и Израиль в конце ноября, утверждает источник агентства. По его сведению, эти визиты указывают на то, что Доха вернулась к роли основного посредника в переговорах между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что руководство Катара решило приостановить посреднические усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, из-за отсутствия у сторон конфликта стремления к его завершению.