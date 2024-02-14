СМИ: Спецпомощник Байдена уходит в отставку

Специальный помощник президента США Джо Байдена, старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес уходит со своего поста.
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По его сведениям, Гонсалес покинет свой пост в середине марта, свой уход он планировал несколько месяцев. Причины увольнения не приводятся.
Агентство указывает, что уход Гонсалеса может подорвать усилия американской администрации по убеждению венесуэльских властей в необходимости проведения демократических реформ.
В качестве одной из заслуг Гонсалеса представитель СНБ назвал укрепление сотрудничества Вашингтона с Мексикой и Канадой в сферах экономики и безопасности.
На свою должность Гонсалес был назначен сразу после инаугурации Байдена 20 января 2021 года.