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СМИ: Спецпомощник Байдена уходит в отставку

СМИ: Спецпомощник Байдена уходит в отставку Специальный помощник президента США Джо Байдена, старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес уходит со своего поста.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 06:17
СМИ: Спецпомощник Байдена уходит в отставку

Специальный помощник президента США Джо Байдена, старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес уходит со своего поста.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя СНБ.

По его сведениям, Гонсалес покинет свой пост в середине марта, свой уход он планировал несколько месяцев. Причины увольнения не приводятся.

Агентство указывает, что уход Гонсалеса может подорвать усилия американской администрации по убеждению венесуэльских властей в необходимости проведения демократических реформ.

В качестве одной из заслуг Гонсалеса представитель СНБ назвал укрепление сотрудничества Вашингтона с Мексикой и Канадой в сферах экономики и безопасности.

На свою должность Гонсалес был назначен сразу после инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

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