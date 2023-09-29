Глава МИД Италии: Спасающие мигрантов НПО должны везти их в страны, где сами зарегистрированы

Неправительственные организации, спасающие мигрантов в море, должны отвозить их в страны, где они сами зарегистрированы. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Неправительственные организации, спасающие мигрантов в море, должны отвозить их в страны, где они сами зарегистрированы. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информагентство ANSA.

"Мы хотим заключить соглашение, согласно которому НПО, которые плавают под флагом Германии или другого государства, должны будут доставлять мигрантов в свои страны", - сказал министр во время записи программы 5 Minuti, которая будет показана в пятницу вечером. Его слова приводит агентство ANSA.

На Мальте проходит саммит государств юга Европейского союза. По сведениям агентства, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу в кулуарах саммита, во время которой обсудят реализацию плана из 10 пунктов в отношении мигрантов, который фон дер Ляйен представила во время визита на Лампедузу вместе с Мелони.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.