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СМИ: Союзники Макрона посоветовали ему замолчать после провала на выборах

СМИ: Союзники Макрона посоветовали ему замолчать после провала на выборах Союзники президента Франции посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции.
Другие страны
4 июля 2024 г. 12:55
СМИ: Союзники Макрона посоветовали ему замолчать после провала на выборах

Союзники президента Франции посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя французской партии "Возрождение".

"Ему сказали прекратить (предвыборную кампанию)… И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили его услышать", - сказал он.

Издание отмечает, что реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в предвыборной кампании.

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку правящий блок Эмманюэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который состоится 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании.

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