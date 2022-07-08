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СМИ: Совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили

СМИ: Совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили Традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 на индонезийском острове Бали отменено.
Другие страны
8 июля 2022 г. 07:57
СМИ: Совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменили

Традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 на индонезийском острове Бали отменено.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, это могло произойти из-за позиции некоторых участников встречи по военной операции России в Украине, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что глава Госдепа будет избегать появления на групповых фотосессиях встречи глав МИД G20 на Бали, в которых будет участвовать руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

В четверг главы МИД стран G7 не приняли участие в официальном званом ужине. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Индонезии, принимающей встречу, Ретно Марсуди. Причины такого шага не назывались, однако агентство Kyodo отмечало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси "посчитал неуместным" участие в ужине, поскольку "была вероятность того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России".

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Версия на азербайджанском языке KİV: "G20" XİN başçılarının Balidə birgə fotoçəkilişi ləğv edilib"

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