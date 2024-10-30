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СМИ: Советники Байдена едут в Израиль для достижения соглашения по Ливану

СМИ: Советники Байдена едут в Израиль для достижения соглашения по Ливану Два старших советника президента США Джо Байдена - Эймос Хокстин и Бретт Макгёрк - направляются в Израиль, чтобы посодействовать заключению соглашения, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.
Другие страны
30 октября 2024 г. 10:21
СМИ: Советники Байдена едут в Израиль для достижения соглашения по Ливану

Два старших советника президента США Джо Байдена - Эймос Хокстин и Бретт Макгёрк - направляются в Израиль, чтобы посодействовать заключению соглашения, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Израильские и американские официальные лица заявили, что соглашение, которое "положит конец войне между Израилем и движением "Хезболлах", может быть достигнуто в течение нескольких недель", говорится в публикации. Возможные договоренности, по их данным, предусматривают объявление о прекращении огня, за которым последует 60-дневный переходный период.

Хокстин и Макгёрк отправились в поездку после того, как Израиль дал понять, что готов к продвижению подобной сделки, отмечает Axios. По свидетельству информированных лиц, Армия обороны Израиля порекомендовала премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту добиться дипломатического урегулирования конфликта, чтобы положить конец боевым действиям с "Хезболлах" и избежать увязания в войне в Ливане.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden müşavirlərini İsrailə göndərir
Версия на английском языке Biden advisers to visit Israel to try to seal deal to end war in Lebanon

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