СМИ: Советники Байдена едут в Израиль для достижения соглашения по Ливану

Два старших советника президента США Джо Байдена - Эймос Хокстин и Бретт Макгёрк - направляются в Израиль, чтобы посодействовать заключению соглашения, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.

Два старших советника президента США Джо Байдена - Эймос Хокстин и Бретт Макгёрк - направляются в Израиль, чтобы посодействовать заключению соглашения, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Израильские и американские официальные лица заявили, что соглашение, которое "положит конец войне между Израилем и движением "Хезболлах", может быть достигнуто в течение нескольких недель", говорится в публикации. Возможные договоренности, по их данным, предусматривают объявление о прекращении огня, за которым последует 60-дневный переходный период.

Хокстин и Макгёрк отправились в поездку после того, как Израиль дал понять, что готов к продвижению подобной сделки, отмечает Axios. По свидетельству информированных лиц, Армия обороны Израиля порекомендовала премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту добиться дипломатического урегулирования конфликта, чтобы положить конец боевым действиям с "Хезболлах" и избежать увязания в войне в Ливане.