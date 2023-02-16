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СМИ: советник Байдена по КНР уходит с поста после ситуации с аэростатами

СМИ: советник Байдена по КНР уходит с поста после ситуации с аэростатами Основной советник американского президента Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер планирует уйти в отставку на фоне инцидента с обнаружением в воздушном пространстве США нескольких аэростатов.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 06:32
СМИ: советник Байдена по КНР уходит с поста после ситуации с аэростатами

Основной советник американского президента Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер планирует уйти в отставку на фоне инцидента с обнаружением в воздушном пространстве США нескольких аэростатов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Розенбергер занимает пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

По информации агентства, она намерена оставить должность в следующем месяце. Хотя это происходит на фоне возникшей напряженности между Китаем и США из-за разведывательных шаров, но отставку Розенбергер планировала задолго до этих инцидентов, уточняет Bloomberg.

Ее заменит Сара Биран, сотрудник Госдепа США, отмечает СМИ.

Американские военные за последние несколько дней сбили в воздушном пространстве США четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, перехваченный над Атлантикой. Вашингтон заявил, что шар запущен китайской стороной с целью шпионажа.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Baydenin Çin üzrə müşaviri istefa verməyi planlaşdırır

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