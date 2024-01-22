СМИ: Сотрудники ООН в Ираке требуют взятки от бизнесменов за предоставление контрактов

Cотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов организации на восстановление страны.

Cотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов организации на восстановление страны.

Как передает Report, об этом говорится в статье The Guardian по итогам проведенного расследования.

Задействованные в программе Funding Facility for Stabilization работники за предоставление предпринимателям контракта требовали платить до 15% от его общей стоимости.

Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков.

"Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от ООН", - сообщил один из местных подрядчиков на условиях анонимности.

По словам же источника в организации, основные условия контракта озвучиваются при личной встрече.

"Третьи стороны тоже получают свою долю от отката, - сообщили источники. - Подрядчикам надо выбрать влиятельных людей со связями".

В ООН отреагировали на расследование издания, заявив, что политика организации по предотвращению коррупции распространяется на всех сотрудников, и любые обвинения или подозрения тщательно расследуются независимым Управлением по аудиту и контролю.

Программа Funding Facility for Stabilization была запущена ООН в Ираке в 2015 году. Общий объем программы составляет около 1,9 млрд долларов. Средства предоставляются 30 донорами, среди которых есть ЕС, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Южная Корея, Австралия и др.