СМИ: Российские врачи занимаются лечением Ислама Каримова

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Врачи российского НИИ нейрохирургии имени Бурденко находятся в Узбекистане для лечения президента Ислама Каримова.

Как сообщает Report, эти подробности выяснило агентство РБК.

Информацию об этом подтвердил научный руководитель НИИ Александр Коновалов.

"Наши врачи там давно, уже с первого момента, находятся", - заявил Коновалов. По его словам, курирует этот вопрос директор института, заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов.

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации. Он был госпитализирован утром 27 августа по причине кровоизлияния в мозг.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила об отсутствии запроса Ташкента на лечение президента И.Каримова.