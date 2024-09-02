СМИ: Сотрудники главного аэропорта Кении вышли на забастовку

Работники международного аэропорта имени Джомо Кениаты в Найроби вышли на забастовку в знак протеста против планов сдать аэропорт в аренду индийской компании Adani Group Holdings.

Работники международного аэропорта имени Джомо Кениаты в Найроби (Кения - ред.) вышли на забастовку в знак протеста против планов сдать аэропорт в аренду индийской компании Adani Group Holdings.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

"Забастовка привела к значительным задержкам рейсов, из-за чего в аэропорту скопилось много пассажиров - процесс регистрации на рейс занимает до трех часов. Забастовка началась с 05:00 (06:00 по бакинскому времени), даже несмотря на заявление генерального секретаря профсоюза авиаработников Кении Мозеса Ндиемы о том, что она будет отложена на семь дней для пересмотра договора аренды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники авиаотрасли выступают против государственно-частного партнерства, которое позволило бы Adani Group Holdings взять на себя управление главным авиаузлом Кении. По их мнению, в результате сделки они могут лишиться рабочих мест в пользу иностранцев.

По данным Министерства дорог и транспорта Кении, аэропорт имени Джомо Кениаты принимает 80% всех пассажиров в стране и обрабатывает 90% грузовых перевозок с пропускной способностью 35 самолетов в час.