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СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд

СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд
Другие страны
12 июля 2025 г. 17:54
СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд

Более 500 мирных жителей и военнослужащих Мьянмы пересекли границу с Таиландом после нападения боевиков на военную базу в штате Кайин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Alarabia.

По словам официальных лиц 100 солдат и 467 гражданских лиц пересекли границу с Таиландом, где тайские военные и полиция разоружили их и оказали медицинскую и гуманитарную помощь.

Силы безопасности Таиланда усилили патрулирование границы в западной провинции, чтобы предотвратить "потенциальное нарушение суверенитета со стороны иностранных вооруженных сил”.

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