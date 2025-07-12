СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд

СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд

Более 500 мирных жителей и военнослужащих Мьянмы пересекли границу с Таиландом после нападения боевиков на военную базу в штате Кайин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Alarabia.

По словам официальных лиц 100 солдат и 467 гражданских лиц пересекли границу с Таиландом, где тайские военные и полиция разоружили их и оказали медицинскую и гуманитарную помощь.

Силы безопасности Таиланда усилили патрулирование границы в западной провинции, чтобы предотвратить "потенциальное нарушение суверенитета со стороны иностранных вооруженных сил”.