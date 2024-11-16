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СМИ: Сотни фермеров на тракторах в Уэльсе опротестовали новый налог

СМИ: Сотни фермеров на тракторах в Уэльсе опротестовали новый налог Уэльские фермеры провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 21:57
СМИ: Сотни фермеров на тракторах в Уэльсе опротестовали новый налог

Уэльские фермеры провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно информации, причиной протеста фермеров стал налог в 20% на унаследованные сельскохозяйственные угодья стоимостью выше £1 млн, анонсированный правительством Стармера после прихода к власти.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта о новом налоге, он затронет две трети аграриев в стране.

По данным телеканала, акция протеста прошла в городе Лландидно на севере Уэльса возле здания, где проходила конференция Лейбористской партии. В протестах участвовали сотни человек, многие из них прибыли на сельскохозяйственной технике.

До этого британские консерваторы вновь обогнали по популярности лейбористов, в том числе, из-за планов ввести новый налог на фермеров, говорится в сообщении.

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