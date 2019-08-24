 Наверх

СМИ: сотни антиправительственных демонстрантов собрались в одном из районов Гонконга

​СМИ: сотни антиправительственных демонстрантов собрались в одном из р
© REUTERS / Tyrone Siu

Сотни антиправительственных демонстрантов собрались в субботу днем в районе Kwun Tong в материковой части Гонконга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция протеста проходит с разрешения властей по согласованному маршруту.

Между тем, опасаясь массового скопления людей, оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.

Это вызвало критику многих пассажиров, а также митингующих, которым сложно добраться до мест проведения акции. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!