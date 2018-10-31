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    СМИ сообщили об убийстве младенца в ходе сатанинского обряда в Колумбии

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Колумбии обнаружили убитой пятимесячную девочку, которая, по мнению местных жителей, была принесена в жертву в ходе сатанинского обряда. 

    Как передает Report, об этом пишет Notimerica.

    Инцидент произошел в департаменте Антиокия. Отмечается, что мать девочки, проснувшись утром, не обнаружила ребенка дома. При этом накануне похищения девочка уже пропадала, но вскоре была найдена неподалеку живой и невредимой.

    По словам местных властей, соседи полагают, что ребенок стал жертвой сатанинского обряда в канун Хэллоуина.

    Тело ребенка передано на экспертизу. Также медосвидетельствование пройдет мать девочки. Полиция хочет проверить не была ли женщина под воздействием алкоголя или наркотиков в момент похищения младенца.

    Ранее в ночном клубе в Калифорнии произошла стрельба.

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