СМИ сообщили об убийстве младенца в ходе сатанинского обряда в Колумбии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Колумбии обнаружили убитой пятимесячную девочку, которая, по мнению местных жителей, была принесена в жертву в ходе сатанинского обряда.

Как передает Report, об этом пишет Notimerica.

Инцидент произошел в департаменте Антиокия. Отмечается, что мать девочки, проснувшись утром, не обнаружила ребенка дома. При этом накануне похищения девочка уже пропадала, но вскоре была найдена неподалеку живой и невредимой.

По словам местных властей, соседи полагают, что ребенок стал жертвой сатанинского обряда в канун Хэллоуина.

Тело ребенка передано на экспертизу. Также медосвидетельствование пройдет мать девочки. Полиция хочет проверить не была ли женщина под воздействием алкоголя или наркотиков в момент похищения младенца.

Ранее в ночном клубе в Калифорнии произошла стрельба.