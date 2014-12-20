СМИ сообщили об убийстве "Исламским государством" 100 дезертиров

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" казнили 100 соратников за попытку дезертировать, пишет "The Financial Times" со ссылкой на сирийского активиста, находящегося как в оппозиции к официальным властям Сирии, так и к ИГ.

Он рассказал, что члены группировки пытались бежать из города Ракка на северы страны, который фактически является столицей "Исламского государства". Из соображений безопасности активист просил не раскрывать своего имени. Как утверждает издание, причиной дезертирства стало усилений позиций США и местных военных в зоне конфликта. На этой неделе американские военные сообщили об убийстве двух лидеров ИГ.

16 декабря сообщалось, что в иракском городе Эль-Фаллуджа боевики из группировки "Исламское государство" казнили 150 женщин, в том числе несовершеннолетних и беременных. В сообщении министерства по правам человека Ирака также говорилось о том, что боевики превратили в тюрьму крупную городскую мечеть, и теперь содержат там сотни своих политических оппонентов.

ИГ, воевавшая против сирийской правительственной армии, летом вторглась в пределы Ирака, заняв северо-западные районы страны. Боевики заявляли о намерении взять Багдад, однако были остановлены иракской правительственной армией.

Report напоминает, что позже США и другие страны НАТО начали атаковать позиции группировки с воздуха, стремясь ослабить ее потенциал.