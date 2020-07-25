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СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане

СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане Власти Афганистана в субботу освободили из тюрем еще 50 боевиков радикального движения "Талибан".
Другие страны
25 июля 2020 г. 22:11
СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане

Власти Афганистана в субботу освободили из тюрем еще 50 боевиков радикального движения "Талибан".

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности.

Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.

Всего правительство Афганистана освободило более 4,2 тысяч талибов. Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.

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