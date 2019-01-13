СМИ сообщили об ограблении сестры президента Чили

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сестру президента Чили Себастьяна Пиньеры ограбили в курортном городе Винья-дель-Мар.
Как передаёт Report, об этом сообщает издание La Tercerа.
По данным издания, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сумма похищенного не сообщается.
Ранее сообщалось, что экс-президент Чили может стать верховным комиссаром ООН по правам человека.
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