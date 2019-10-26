СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией «Исламское государство», пропали из лагеря заключенных.

Как передает Report, oб этом сообщает «BBC» со ссылкой на источник.

Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря. Как отмечается, лагерь находился под контролем курдов. По словам источника, женщин выгнали в пустыню.

Они какое-то время странствовали, однако их, вероятно, поймали сирийские военные, воевавшие за Турцию. После этого следы сбежавших россиянок в Сирии потерялись.