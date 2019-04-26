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СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

​СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Aftonbladet.

"Мы прекратили переговоры через несколько минут после наступления полуночи. Забастовка в Швеции началась", - цитирует издание Яна Шёлина (Jan Sjölin), выступающего посредником при переговорах представителей профсоюза и стороной работодателей.

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