​СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции

Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Aftonbladet.

"Мы прекратили переговоры через несколько минут после наступления полуночи. Забастовка в Швеции началась", - цитирует издание Яна Шёлина (Jan Sjölin), выступающего посредником при переговорах представителей профсоюза и стороной работодателей.