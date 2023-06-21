В Париже произошел взрыв

Взрыв произошел в среду около 17:00 в V округе Парижа.

Взрыв произошел в среду около 17:00 в V округе Парижа.

Как передает Report , об этом сообщила газета Liberation.

"Мы услышали сильный взрыв. Мы видели черный дым и падающие обломки", - передает газета слова одного из жителей округа. На место инцидента прибыли пожарные.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа.

Как сообщил телеканал BFM, здание, в котором, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось. По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района", - написал министр в Twitter.