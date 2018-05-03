СМИ сообщили о взрыве и крупном пожаре в американском Коннектикуте

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ О крупном взрыве в штате Коннектикут сообщает одно из подразделений CBS.

Как передает Report, по информации СМИ, инцидент произошел в среду вечером в Северном Хейвене. За взрывом последовал пожар.

По информации прессы, в результате пострадали не менее четырех человек, однако насколько серьезные повреждения они получили, не сообщается.

На месте происшествия работают полиция и спецназ.

На одном из опубликованных в сети видео показано, как полиция ведет в наручниках двух человек, однако связь задержанных со взрывом точно не установлена.