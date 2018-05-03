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    СМИ сообщили о взрыве и крупном пожаре в американском Коннектикуте

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ О крупном взрыве в штате Коннектикут сообщает одно из подразделений CBS.

    Как передает Report, по информации СМИ, инцидент произошел в среду вечером в Северном Хейвене. За взрывом последовал пожар.

    По информации прессы, в результате пострадали не менее четырех человек, однако насколько серьезные повреждения они получили, не сообщается.

    На месте происшествия работают полиция и спецназ.

    На одном из опубликованных в сети видео показано, как полиция ведет в наручниках двух человек, однако связь задержанных со взрывом точно не установлена.

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