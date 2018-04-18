СМИ сообщили о встрече Помпео с Ким Чен Ыном

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео тайно посещал Северную Корею, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, поездка состоялась «в течение пасхальных выходных» и стала частью подготовки переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как отмечается, данная поездка позволила провести первую «встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года».
Ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с КНДР на «очень высоком уровне».
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.
News DepartmentАвтор новости
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