СМИ сообщили о выжившем в авиакатастрофе в Пакистане

Семья одного из пассажиров рухнувшего 22 мая в пакистанском Карачи авиалайнера Airbus A320 сообщила, что ему удалось пережить катастрофу, сообщает Report cо ссылкой на пакистанское издание Dawn.

Речь идет о президенте банка Пунджаба Зафаре Масуде: именно его родственники заявили о том, что он выжил. О судьбе других пассажиров точной информации пока что нет.

Сообщается, что на момент публикации с места катастрофы увезли 13 погибших. Кроме того, в больницы доставили от 25 до 30 человек, живущих в этом районе. Точное число погибших и пострадавших не называется.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», потерпевший крушение возле аэропорта города Карачи, упал на жилой район.

По предварительным данным, все 107 человек, находившихся на борту - 99 пассажиров и 8 членов экипажа- погибли.