СМИ сообщили о вероятной остановке КНДР ядерного реактора в рамках производства плутония

Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония.

Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники.

Согласно разведывательным данным США и Республики Корея, реактор приостановил работу в конце сентября. "Власти США и Южной Кореи полагают, что это может быть признаком переработки ядерного топлива для получения оружейного плутония", - сказал газете источник из южнокорейского правительства.

"Тона ильбо" поясняет, что процесс переработки включает в себя остановку реактора на несколько недель, извлечение отработанных топливных стержней и их транспортировку в лабораторию.

"Мы не можем исключать возможность того, что Северная Корея вскоре совершит более серьезную провокацию, такую как ядерное испытание, в попытке поменять ситуацию, если не будет явных технических гарантий в отношении военного спутника, запуск которого провалился дважды в этом году", - считает южнокорейский чиновник.