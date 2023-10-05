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СМИ сообщили о вероятной остановке КНДР ядерного реактора в рамках производства плутония

СМИ сообщили о вероятной остановке КНДР ядерного реактора в рамках производства плутония Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония.
Другие страны
5 октября 2023 г. 08:19
СМИ сообщили о вероятной остановке КНДР ядерного реактора в рамках производства плутония

Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники.

Согласно разведывательным данным США и Республики Корея, реактор приостановил работу в конце сентября. "Власти США и Южной Кореи полагают, что это может быть признаком переработки ядерного топлива для получения оружейного плутония", - сказал газете источник из южнокорейского правительства.

"Тона ильбо" поясняет, что процесс переработки включает в себя остановку реактора на несколько недель, извлечение отработанных топливных стержней и их транспортировку в лабораторию.

"Мы не можем исключать возможность того, что Северная Корея вскоре совершит более серьезную провокацию, такую как ядерное испытание, в попытке поменять ситуацию, если не будет явных технических гарантий в отношении военного спутника, запуск которого провалился дважды в этом году", - считает южнокорейский чиновник.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Şimali Koreya plutonium istehsalı üçün nüvə reaktorunu bağlamış ola bilər

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