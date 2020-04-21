СМИ сообщили о "серьезной опасности" здоровью Ким Чен Ына

Ким Чен Ын https://report.az/storage/news/4befef738a27d40178b80bf7409b7ea6/c90a72ea-7f5c-42c6-9f58-023fc7c5056a_292.jpg

СМИ сообщили о "серьезной опасности" здоровью северокоройскому лидеру Ким Чен Ыну после того, как он перенес операцию на сердечно-сосудистой системе. Как передает Report, об этом сообщило CNN со ссылкой на американского чиновника.

Еще один чиновник в США сообщил каналу, что сообщения о неважном состояния здоровья Кима "заслуживают доверия", однако его тяжесть трудно оценить.

Подозрения о неважном состоянии здоровья лидера КНДР зародились еще 15 апреля, когда он пропустил торжества по случаю для рождения его деда Ким Ир Сена - основателя страны. В последний раз его видели 11 апреля - он был на заседании правительства.

Как писали СМИ, Киму провели операцию 12 апреля. Причинами вмешательства называют "чрезмерное курение, ожирение и переутомление".

В настоящее время Ким Чен.Ын проходит реабилитацию на вилле в округе Хянсан. Часть медиков осталась наблюдать за его восстановлением.

Позднее два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности", и Ким Чен Ын якобы не был серьезно болен, как о том сообщили в CNN. В Сеуле заявили, что "нет никаких необычных признаков с севера".