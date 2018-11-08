СМИ сообщили о просьбе России обсудить в Совбезе ООН санкции против Северной Кореи

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Россия попросила Совет безопасности ООН обсудить вопрос санкций против Северной Кореи. Об этом сообщили неназванные дипломаты, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, это предложение поступило после того, как была отложена встреча американских и северокорейских представителей в Нью-Йорке. Пока неясно, почему именно сейчас российская сторона захотела обсудить ограничения, которые были введена в отношении Пхеньяна, сообщает Report.

Reuters отмечает, что с 2006 года 15 членов Совбеза ООН продлевают санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программы. Ранее, Китай и Россия заявляли, что ограничения нужно пересмотреть из-за «позитивной динамики» в вопросе денуклеризации, курс на которую КНДР взяла после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Однако, западные страны придерживаются позиции сохранения санкций, до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного оружия.