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СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море

​СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море

Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило венесуэльское издание Nacional.

Лодка перевернулась из-за сильного ветра у острова Патос в заливе Париа. На борту находились 35 человек, двое из них спасены. Спасатели ищут остальных пассажиров, отмечает издание со ссылкой на венесуэльскую Национальную гвардию.

Издание отмечает, что судно также, вероятно, имело на борту больший вес, чем могло выдержать.

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