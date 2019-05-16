​СМИ сообщили о прибытии Игоря Коломойского в Киев

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в четверг вечером прилетел в Киев.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналист программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый") Михаил Ткач.

"Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр (бывший Днепропетровск - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Игорь Коломойский не появлялся на Украине с июня 2017 года и, как сообщали СМИ, проживал в Женеве. С сентября 2018, также по данным прессы, он находился в городе Герцлия в Израиле. Ранее Коломойский сообщал, что планирует вернуться на Украину после первого тура президентских выборов. Позже он уточнил, что при новом президенте Владимире Зеленском уже не опасается вернуться на Украину, потому что при Петре Порошенко, по его мнению, "можно приехать, а потом не выехать".