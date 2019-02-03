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    СМИ сообщили о подрыве автобуса с паломниками в Ираке

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, в результате инцидента есть раненые и погибшие.

    Как уточняется, органы безопасности направились к месту происшествия, пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

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