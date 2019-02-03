СМИ сообщили о подрыве автобуса с паломниками в Ираке

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад.

Как передает Report, об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в результате инцидента есть раненые и погибшие.

Как уточняется, органы безопасности направились к месту происшествия, пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.