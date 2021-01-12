СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США

С этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста.

С этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста.

Как передает Report, об этом сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.

В нем говорится, что в американских штатах они будут проходить у заксобраний с 16 января, а у Капитолия с 17 января - до 20 января, на которое намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена.

По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.

"Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание", - пишет журналист.

По его словам, группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трампа отстранят от должности президента до инаугурации.