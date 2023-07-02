СМИ сообщили о перестановках в правительстве Мали

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита своим указом произвел перестановки в правительстве страны, в которое вошли 13 новых министров на смену отправленных в отставку.

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита своим указом произвел перестановки в правительстве страны, в которое вошли 13 новых министров на смену отправленных в отставку.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию FRI, премьер-министр переходного периода Мали Чогель Кокалла Маига сохранил свой пост, как и главы МИД и Минобороны. Так, с приходом новых министров в правительстве увеличилось количество военных.

На пост министра здравоохранения и социального развития назначен специальной советник главы государства полковник Асса Бедиалло Туре. Министерство горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов возглавила Бинту Камара, министерство промышленности и торговли - банкир Алассан Диалло.

Радиостанция отмечает, что правительство покинули лица, связанные с группировкой "Высший совет единства Азавада", вооруженные отряды которой орудуют в районе города Кидаль на востоке страны.