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    В результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек - ОБНОВЛЕНО

    В столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль© muhalif-haber.com

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.

    Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

    ***00:21

    В столице Ирака прогремел мощный взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от отеля, в котором, предположительно, проживают граждане Палестины.

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