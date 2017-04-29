В результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.
Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.
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В столице Ирака прогремел мощный взрыв.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от отеля, в котором, предположительно, проживают граждане Палестины.
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