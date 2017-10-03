СМИ сообщили о массовом возвращении из Китая граждан Северной Кореи

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Граждане КНДР, уехавшие на заработки в Китай, возвращаются домой на фоне усиления давления Пекина на Пхеньян.

Как передает Report, об этом пишет «Рёнхап».

По данным источников агентства, большое число северокорейских рабочих возвращаются домой, так как им не удалось продлить визы.

«Ранее в этом году более 20 тыс. северокорейских рабочих находились на заработках в Даньдуне. Но их число уменьшилось после того, как Китай ужесточил санкции», — рассказал другой источник.

Как отмечает агентство, 12 сентября Пекин запретил продлевать гражданам КНДР визы, а также ужесточил процесс выдачи новых виз.