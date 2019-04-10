​СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, как передает Report со ссылкой на РИА Новости об этом сообщил личный секретарь Далай-ламы.

"Утром (во вторник - ред.) Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт, и его доставили в Дели для обследования... Врачи диагностировали у него инфекцию органов грудной клетки, он проходит лечение", - заявил агентству секретарь тибетского духовного лидера Тензин Талха.

Личный секретарь Далай-ламы отметил, что состояние тибетского духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".

Напомним, что Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует "тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.