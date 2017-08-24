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    СМИ сообщили о еще шести пропавших при сходе оползня в Швейцарии

    Число пропавших возросло до 14 человек

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Группа из еще шести человек, предположительно, пропала без вести в результате схода оползня в Швейцарии, таким образом, число пропавших возросло до 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на полицию.

    По данным агентства, в настоящее время спасательные службы ведут поисковую операцию. О вероятной пропаже группы из шести человек сообщила полиция на пресс-конференции в четверг. Тем не менее пока не установлено, находилась ли эта группа людей в месте схода оползня.

    "Родственники (пропавших без вести - ред.) не знают, где они были", - приводит агентство слова лейтенанта Андреа Миттнера.

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