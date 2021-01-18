СМИ: Здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы

Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии.

Пожар рядом с Капитолием произошел на улице в месте, где ночевали бездомные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Нововсти, об этом сообщает телеканал NBC News.

Ранее сообщалось, что все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии.

"Сотрудникам Капитолия разослано сообщение: "Всем зданиям, входящим в комплекс Капитолия: внешняя угроза безопасности, входы и выходы закрыты, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении телеканала.