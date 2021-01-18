О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы

СМИ: Здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии.
Другие страны
18 января 2021 г. 19:55
СМИ: Здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы

Пожар рядом с Капитолием произошел на улице в месте, где ночевали бездомные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Нововсти, об этом сообщает телеканал NBC News.

Ранее сообщалось, что все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии.

"Сотрудникам Капитолия разослано сообщение: "Всем зданиям, входящим в комплекс Капитолия: внешняя угроза безопасности, входы и выходы закрыты, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - говорится в сообщении телеканала.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi